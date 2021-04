Genitorialità e disagio giovanile, due incontri a Bellaria con la Prof. Mariagrazia Contini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:45 - 02 Aprile 2021

Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli.

Il Centro per le famiglie “Giovanni Paolo II” di Bellaria Igea Marina sarà protagonista nelle prossime settimane di un’iniziativa forte rivolta alla genitorialità e al contrasto del disagio giovanile: lo farà attraverso le attività che alimentano il nuovo progetto dal nome “Tessere relazioni. Incontri di storie e di immagini”.

Nel concreto, “Tessere relazioni” prevede due incontri online con la Prof.ssa Mariagrazia Contini, già docente di pedagogia all'Università degli Studi di Bologna, programmati per giovedì 8 e giovedì 15 aprile (ore 20.45); entrambi, preceduti dalla messa a disposizione di altrettanti documentari, realizzati dalla stessa Prof.ssa Contini e visibili gratuitamente in streaming. L’alto valore pedagogico è dato proprio dall’approccio ‘nuovo’ promosso dai documentari, costruiti attorno alle parole dei bambini e dei ragazzi intervistati.

L’incontro dell’8 aprile è intitolato “Corpi bambini. Sprechi d'infanzie” e potrà essere seguito secondo le modalità che, dal 6 aprile, verranno indicate sulla home page del sito istituzionale. Incontro anticipato da omonimo documentario già caricato sulla piattaforma Vimeo e raggiungibile sempre consultando l’home page del sito internet comunale. Analoghe modalità interesseranno il secondo incontro online programmato per il 15 aprile, dal titolo “Non più/non ancora. Ritratti di preadolescenti”; anticipato da omonimo documentario messo a disposizione dal 9 al 15 aprile.



“Un progetto che ‘viene da lontano’ e trova radici nel lavoro avviato da prima in sede di commissione consigliare e proseguito poi con la creazione di un tavolo permanente incentrato sul tema del disagio giovanile e sul sostegno ai genitori”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Un tavolo a cui siedono al fianco dell’Amministrazione, realtà associative, mondo scolastico e Azienda Usl: secondo un approccio fatto di rigore e competenza, ma anche di sussidiarietà e collaborazione con il terzo settore. Sullo sfondo”, continua, “lo studio di buone pratiche per affrontare i problemi del tutto particolari imposti dalle restrizioni, dalla didattica a distanza e dalla vita sociale sui generis di questo momento storico: con la consapevolezza tuttavia che certi temi prescindano dalla pandemia e che anche un domani non bisognerà abbassare la guardia. D’altra parte merita di essere sottolineato”, sottolinea, “come lo stesso Centro per le Famiglie e le professionalità che vi sono coinvolte, anche in questo periodo stiano continuando a lavorare proponendo contenuti, auspicando di poter tornare presto alle attività in presenza.”