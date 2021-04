Attualità

| 09:51 - 02 Aprile 2021

I rifiuti abbandonati.

Ennesima discarica a cielo aperto a Marebello, incrocio tra via Carli e via Vico. Incivili hanno abbandonato sacchi neri e rifiuti di ogni tipo, un nostro lettore chiede più controlli e telecamere. "Come potete vedere ho già segnalato sulla app di Hera" spiega il lettore.