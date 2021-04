Rodolfo Zavatta riconfermato Delegato del Coni Provinciale di Rimini

Sport

| 07:44 - 02 Aprile 2021

Il nuovo presidente del Coni Regionale Emilia Romagna, Andrea Dondi, ha riconfermato come Delegato del Coni Provinciale di Rimini per il nuovo quadriennio Olimpico 2021-2024 Rodolfo Zavatta. "Ringrazio il Presidente Dondi" dice Zavatta "per la fiducia che ha riposto in me, e che mi permetterà di continuare il lavoro iniziato e fatto negli anni precedenti. Sicuramente è uno dei periodi più bui per lo Sport di base dilettantistico, con la chiusura di piscine e palestre, e con una generazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi fermi da più di un anno. Dovremo essere pronti, Coni, Federazioni, Enti di Promozione, Società Sportive, Istituzioni Pubbliche a collaborare, fare rete per rilanciare e reinventare il modo di fare Sport quando questa pandemia lo permetterà."