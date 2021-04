Rimini-Mezzolara 2-1. Simoncelli l'uomo assist: 'Il ruolo di mezzala mi dà nuovi stimoli'

Sport

Rimini

| 20:07 - 01 Aprile 2021

Simoncelli (foto Davide Venturini). In gallery Scotti, il gol di Sambou, la mezzala in azione con Ferretti, Ricciardi e Mastronicola.





In due assist dei due gol del Rimini sono stati di Daniele Simoncelli, schierato nel ruolo di mezzala. “Siamo partiti bene, i gol sono arrivati con l’inserimento della mezzala, una fase di gioco che stiamo provando e su cui il mister crede molto, e aver segnato in quella maniera ci dà fiducia sulla bontà del lavoro che stiamo facendo in settimana”.

Da esterno a mezzala. Come si trova nel ruolo?

“Bene, il mister ci crede tanto dall’inizio dell’anno mentre io non ero tanto sicuro perché al mio arrivo non giocavo da tanto. Invece sono contento perché mi dà entusiasmo anche se non sono più un ragazzino, ho voglia di imparare e migliorare e questo mi fa allenare al massimo”.

Da parte sua il centrocampista Luca Ricciardi dice: “Ci siamo complitati un po’ la vita dopo il 2-0, anzi l'abbiamo gestita maluccio, però guadando l'aspetto positivo è che abbiamo saputo soffrire. Siamo partiti bene come altre volte ci è capitato riuscendo però a portare in porto il risultato. In setttimana abbiamo preparato bene il match, abbiamo trovato gli equilibri, gli inserimenti delle mezzali sono sttai puntuali e da questi sono nate le due reti”.

Avete trovato continuità. C'è rammarico per quel che poteva essere?

“E' una squadra il Rimini costruita da zero, abbiamo avuto difficolta all'inizio e questo non vuole essere un alibi.L’obiettivo è di finire bene,