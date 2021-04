Calcio D, Marignanese Cattolica: exploit a Ghivizzano firmato Manuzzi: 0-1

Sport

| 18:04 - 01 Aprile 2021

Manuzzi è stato il match winner.

Importante successo per la Marignanese Cattolica sul campo del Ghivizzano nella sfida salvezza. Un match equilibrato e con poche occasioni è stato risolto da Manuzzi dopo un quarto d’ora nella ripresa con Manuzzi che ha sfruttato al meglio un passaggio all’indietro di Garavini: il tiro dal limite si è infilato in porta a fil di palo. Poi Rizzitelli ha avuto una buona occasione: la sua conclusione è stata parata. Intanto in casa giallorossa potrebbe arrivare un’altra pedina arrivo un altro rinforzo.

Prossima in casa contro la Correggese al Calbi domenica 11 aprile alla ripresa.

Il tabellino

Ghivizzano Borgoamozzano-Marignanese 0-1

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Pagnini, Baggiani, Piccardi, Donatini, Gautieri, Sime, Fazzi, Bartolini, Nieri, Chianese, Muscas. A disp.: Abbrandini, Poggesi, Pazzaglia, Messina, Viti, Tragni, Brunozzi, Felleca, Cargiolli. All.: Venturi

MARIGNANESE: Faccioli, Manuzzi, Nodari, Gaiola, Zanni, Camara, Gioia, Magrini, Garavini, Moricoli, Docente. A disp.: Mariani, Rizzitelli, Goh, Pierantozzi, Merlonghi, Terenzi, Battilana, Palumbo, Signori. All.: Vullo

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli

RETI: 59° Manuzzi

LA CLASSIFICA SUL FONDO: *Corticella 11, Sasso Marconi 19, *Seravezza 21, *Ghivizzano 22, *****Mezzolara 23, Marignanese 24, **Bagnolese 24.

*Partite da recuperare

RISULTATI

Correggese-Forlì Rinviata

Fiorenzuola-Corticella 4-0 (14' Michelotto, 28' Esposito, 32' Arrondini, 51' Arrondini)

Ghivizzano B.-Marignanese 0-1 (59' Manuzzi)

Lentigione-Prato 4-0 (7' Caprioni, 28' Zagnoni, 36' Piccinini, 59' Barranca)

Progresso-Seravezza P. 1-0 (66' rig. Vassallo)

Real Forte Querceta-Bagnolese Rinviata

Rimini-Mezzolara 2-1 (5' Sambou, 10' Vuthaj, 24' Sala)

Sammaurese-Aglianese 4-2 (15' Bellazzini, 26' Manuzzi, 41' Manuzzi, 56' Manuzzi, 62' Bonandi, 86' Russo)

Sasso Marconi-Pro Livorno Sorgenti 3-2 (16' Rrapaj, 31' rig. Rossi, 40' Rrapaj, 45' Mancini, 50' rig. Rrapaj).