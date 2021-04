Serie D, la Sammaurese travolge l'Aglianese: 4-2.Tripletta di Manuzzi

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:33 - 01 Aprile 2021

Non basta all’Aglianese il cambio di panchina per uscire dal momento no. La squadra toscana, che ha perso il primato, è stata battuta 4-2 dalla Sammaurese.

Mattatore della sfida bomber Manuzzi, autore di una sontuosa tripletta, ma tutti sono stati protagonisti di una prestazione sopra le righe.

Avvio di gara pimpante e giallorossi subito pericolosi con una triangolazione perfetta Bonandi-Manuzzi-Bonandi con il capitano che non trova il goal a porta sguarnita, grazie all'intervento provvidenziale di un difensore ospite. I toscani reagiscono e dopo una strepitosa parata di Maniglio su Kouko, passano in vantaggio tramite l'incornata di Bellazzini su calcio d'angolo (14'). La Sammaurese non si piega di certo e riprende in mano il match, impattando già al 26': Bonandi calibra una punizione defilata sul piede di Manuzzi, abile a trafiggere il portiere neroverde con una potente staffilata (1-1). Nel finale di tempo l'Aglianese spinge, ma la squadra di Protti non è da meno, così insidiosa da costringere Carcani a salvare in uscita disperata su Gurini. L'insistenza è il preludio al capolavoro di bomber Manuzzi, che al 41' dalla distanza infila il pallone sotto il sette con una conclusione magnifica, firmando bis e sedicesimo sigillo stagionale (2-1).

Nella ripresa la Sammaurese continua a giocare in maniera sicura e prende il largo. Al 56' fuga in contropiede di Jassey, ben liberato da Scarponi e atterrato in area da Colombini, costretto al fallo. Dal dischetto Manuzzi insacca, infilando la tripletta personale e salendo a quota diciassette timbri in classifica marcatori (3-1). Non è certo finita perché al 63' Bonandi si infiamma e sfodera il suo magico piede mancino, suggellando il poker (4-1).

Negli ultimi minuti la compagine pistoiese tenta di rimanere in partita e accorcia con il tiro dal limite di Russo, però la contesa è ormai conclusa (4-2). Pasquini e soci infatti si impegnano fino al termine davvero al massimo, sfiorando addirittura la cinquina con l'inzuccata di Vesi.

Il tabellino

SAMMAURESE-AGLIANESE 4-2

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Nicoli, Vesi, Chiwisa (90' Migani), Cianci, Pasquini (79' Sabba), Scarponi, Manuzzi (79' Camara) Bonandi, Jassey (79' Lombardi). A disp: Ramenghi, Palmese, Patrignani, Rrasa, Mantovani. All Protti

AGLIANESE: Carcani, Giannini, Righetti (70' Casanova), Bianchi (60' Soldani), Colombini, Coda, Ballardini, Remedi (60' Giordani), Brega (79' Bangu), Kouko, Bellazzini (60' Russo). A disp: Morandi, Panelli, Collecchi, Chiti, All Capecchi

Reti: 14' Bellazzini, 26', 41' e 56' rig Manuzzi, 63' Bonandi, 87' Russo.

Note: Ammoniti: Coda, Brega