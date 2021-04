San Giovanni, bando da 81.500 euro per le imprese cittadine colpite dalla crisi Covid

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:37 - 01 Aprile 2021

A San Giovanni in Marignano sarà riproposto il bando "obiettivo impresa", con contributi a favore delle imprese economiche duramente colpite dalle conseguenze dell'emergenza Covid. L'amministrazione comunale annuncia la semplificazione delle procedure d'accesso e l'estensione della platea dei beneficiari. Le risorse messe a disposizion ammontano a 81.500 euro, che si concretizzeranno in un contributo a fondo perduto di 1500 euro per le imprese con perdite superiori al 33%, 1000 euro per le imprese con perdite superiori al 25% e, in caso di copertura delle risorse disponibili, 600 euro per le imprese con perdite superiori al 20% rispetto al fatturato dell’anno precedente. Sono inoltre previsti contributi aggiuntivi di 300 euro per imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni o stabilizzato il proprio personale. Le tre fasce di intervento sono state individuate a seguito del dibattito con le associazioni di categorie e al fatto che oltre il 60% dei propri associati abbia subito una perdita del fatturato dal 20 al 33%.