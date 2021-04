Covid: San Marino verso l'obbligo vaccinale anche per gli insegnanti

Attualità

01 Aprile 2021

Il governo sammarinese pronto a introdurre l'obbligo vaccinale per i lavoratori a stretto contatto con il pubblico: personale sanitario e parasanitario, forze dell'ordine, insegnanti e pubblica amministrazione. Lo annuncia il Segretario di stato Lonfernini, che evidenzia comunque di essere "orgoglioso della risposta dei cittadini alla campagna di vaccinazione", un'adesione "che dimostra l’alta sensibilità verso un impegno morale e sociale e la consapevolezza che uscire da questa crisi pandemica significa salvare vite e far sopravvivere la nostra economia". Chi non si sottoporrà alla vaccinazione non potrà continuare a prestare le proprie mansioni, fino a quando rappresenterà un veicolo di infezione: "Mi rendo conto - afferma Lonfernini - che possa sembrare una provocazione, ma sono convinto che vaccinarsi sia lo strumento per uscire da un pesante periodo di buio, far ripartire completamente la macchina economica e, di conseguenza, salvaguardare anche i posti di lavoro oltre alle vite umane".



VACCINAZIONI AI FRONTALIERI San Marino ha aperto alla vaccinazione dei lavoratori frontalieri, ma a due condizioni: vaccinare prima i sammarinesi e poi un accordo bilaterale con l'Italia e il coinvolgimento delle regioni di maggior provenienza dei lavoatori, "nel pieno rispetto di quel concetto solidaristico territoriale di cui San Marino e la sua gente sono sempre stati grandi protagonisti e fautori".