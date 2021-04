Torre Pedrera, via San Salvador assediata da transenne

Attualità

Rimini

| 15:02 - 01 Aprile 2021

Transenne sul lungomare di Torre Pedrera.



Transenne da da mesi e mesi sul lungomare ma lavori fermi. Segnalazione di un cittadino che evidenza lo stato di abbandono a Torre Pedrera. "Ormai alla fine dei grossi interventi di riqualificazione del nostro lungomare - dice il lettore - vedere queste transenne, che non proteggono in realtà nessun inizio lavori dato che non c'è ancora alcun permesso, pare, che deturpano il panorama fa male agli occhi e al cuore. Si pensa che in realtà vogliano delimitare i confini della proprietà, ma per questo ci sono le carte catastali, e non questo scempio che diventerà solo ricettacolo di immondizia e incuria. Grazie per l'attenzione".