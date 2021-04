Rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia: evade dai domiciliari e va a passeggio in centro

Cronaca

Rimini

| 14:02 - 01 Aprile 2021

Controlli dei Carabinieri in centro a Rimini, foto di repertorio.



Nella tarda serata di ieri (mercoledì 31 marzo) i Carabinieri hanno arrestato un 31enne italiano per evasione. Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale per le ipotesi di reato di rapina, estorsione e maltrattamenti in famiglia, il giovane è stato sorpreso a passeggiare in zona Arco d'Augusto. Questa mattina (giovedì 1 aprile) l'arresto è stato convalidato e il 31enne, condannato nel rito per direttissima a 8 mesi di reclusione, è tornato ai domiciliari.