Il 3 aprile a Rimini le categorie economiche scendono in piazza

| 12:40 - 01 Aprile 2021

Piazza Tre Martiri.

Sabato 3 aprile, dalle alle 10.30, piazza Tre Martiri di Rimini ospiterà una mobilitazione dei rappresentanti di oltre 20 categorie economiche, dai ristoratori ai baristi, dagli ambulanti ai gestori di palestre. Anche Rimini aderisce alla protesta nazionale al motto di "C'è chi dice no", organizzata dal Mio (Movimento Imprese Ospitalità). "Ci stanno vietando il diritto costituzionale al lavoro, ci stanno negando il diritto costituzionale a ricevere solidarietà ed il diritto allo studio ci stanno discriminando a fini di propaganda mettendoci nelle schiere degli untori, non ci vengono date risposta concrete alle proposte alternative che nell'ultimo anno abbiamo cercato di avanzare, abbiamo tenuto a bada per 14 mesi le fughe in avanti e gli eccessi nonostante la disperazione di molti colleghi che si sa, porta di suo, molto spesso reazioni smodate ed invece da parte nostra ha prevalso la dignità e la compostezza", attacca Lucio Paesani, presidente del Mio Emilia Romagna.