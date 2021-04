Solidarietà: uova di Pasqua Ail donate al TeamBota di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:17 - 01 Aprile 2021

Il Presidente Ail Eduardo Pinto, il Presidente Banca Malatestiana Enrica Cavalli e il Presidente TeamBòta Michele Lari.

Banca Malatestiana ha deciso anche quest’anno di raddoppiare la solidarietà, acquistando uova di cioccolato solidali dell’ associazione AIL - Rimini e le ha poi donate all’Odv TeamBota, che le ha consegnate alle oltre 140 famiglie di cui si prende cura da marzo scorso, fornendo loro ogni settimana generi alimentari e beni di prima necessità, raccolti grazie al generoso progetto “Spesa Sospesa “.

“Le nuove generazioni rappresentano una risorsa davvero importante per la nostra società e i ragazzi di TeamBota ne sono la dimostrazione – dichiara il Presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli - Ammiro questo gruppo di giovani riminesi che ha concepito e sviluppato, con energia, questo ambizioso progetto sociale pensato per contrastare l’emergenza Coronavirus; hanno promosso, infatti, un volontariato diffuso e una quotidianità etica che, in pochissimo tempo hanno “contagiato” l’intera comunità, noi compresi."