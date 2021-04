Spettacolare intervento, elicottero per mettere in sicurezza la rupe di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 12:00 - 01 Aprile 2021

Operazioni di messa in sicurezza con l'elicottero a Verucchio.

E’ scattata in questi giorni l’opera di consolidamento della rupe su cui si ergono la Rocca Malatestiana e il capoluogo di Verucchio. Un’opera in più tranche e realizzata per gradi che avrà per protagonisti diversi soggetti.



Grazie a un finanziamento della Protezione Civile, i tecnici della Regione Emilia Romagna hanno iniziato mercoledì scorso l’imbragatura del grande costone roccioso con uno spettacolare intervento di posa di reti ad hoc per mezzo di un elicottero t del Servizio Area Romagna. Imbragatura che proseguirà nei prossimi giorni “a parete”.



Entrerà quindi in gioco il Comune con un ulteriore doppio stralcio, il primo finanziato sempre dalla Protezione Civile e il secondo dal Ministero con 420.000 euro. Contributo che consentirà all’ente di progettare nei prossimi mesi il completamento della messa in sicurezza della rupe e della scalinata, che tornerà quindi agibile e fruibile per passeggiate panoramiche dal sottostante Parco 9 Martiri alla Rocca Malatestiana.