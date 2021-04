Pasqua anti-Covid, pugno duro di San Marino dal 3 al 5 aprile

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:38 - 01 Aprile 2021

San Marino per la Pasqua 2021 adotta misure più severe per arginare i contagi mentre procede spedita sulle vaccinazioni, aperte anche ai giovani dai 16 anni in su. Il 3, 4 e 5 aprile, riporta la stampa locale, il 'coprifuoco' per gli spostamenti è anticipato alle 20 (dalle 22) e bar e ristoranti saranno chiusi alle 15.30 (anziché alle 18), l'asporto sarà possibile fino alle 20 (e non le 22, orario per il quale resta la disponibilità di consegne a domicilio). Parchi e piazze chiuse. Lo ha stabilito un nuovo decreto del Congresso di Stato, che accoglie gli appelli degli operatori della sanità che lamentano una situazione preoccupante. Il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, ha lanciato un appello alla cittadinanza: "Restate a casa, non entrare in contatto con altre persone. È l'unico modo che abbiamo, fino a quando non ci sarà una copertura vaccinale che garantisca un'immunità".