Si fa arrestare per finire in carcere: aveva forzato l'ingresso del supermercato per mangiare biscotti

| 09:21 - 01 Aprile 2021

Il carcere è la soluzione migliore per evitare di dormire all'aperto e senza un piatto caldo. La disperazione avrebbe spinto il giovane 26enne originario di Avellino a farsi arrestare: "Così avrò cibo e un tetto sulla testa". Il giudice ha convalidato l'arresto del ladro sorpreso l'altra notte dai carabinieri all'interno del supermercato Eurospin di Morciano mentre mangiava biscotti e ha disposto che rimanga in carcere. Il ragazzo, pur di andare in cella, non aveva fatto niente per evitare la cattura. I carabinieri, al loro arrivo, lo avevano trovato acquattato lungo la corsia dei dolciumi intento ad abbuffarsi di biscotti.