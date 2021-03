VIDEO Aggredita dal proprio cane, donna in gravi condizioni trasportata in elicottero all'ospedale

Cronaca

Maiolo

| 22:13 - 31 Marzo 2021

Una 74enne residente in Alta Valmarecchia è stata ricoverata in ospedale, al Bufalini di Cesena, dopo essere stata aggredita dal suo cane di grossa taglia, a causa delle ferite riportate a seguito dei morsi. I fatti sono avvenuti a Ca' Baldano di Maiolo, intorno alle 21 di oggi (mercoledì 31 marzo). La donna, che ha perso molto sangue, è stata trasportata dalla sua abitazione all'eliambulanza, atterrata allo stadio comunale di Novafeltria, poi ricoverata al Bufalini. I soccorsi sono stati prestati dalla Croce Verde, intervenuta con i Carabinieri. Ancora ignote le cause che hanno portato alla reazione dell'animale.