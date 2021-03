Uova di Pasqua benefiche, il Lions Club sostiene l'iniziativa di Rimini Ail

Attualità

Rimini

17:55 - 31 Marzo 2021



Il Lions Club Rimini Host con le Uova di Pasqua AIL sostiene la Ricerca Scientifica accanto all’AIL Rimini OdV. “I Lions per vocazione sono sempre accanto a chi si trova in difficoltà. Nell’emergenza e nella quotidianità, anche se lontani, i Lions, con i loro concreti programmi di sostegno locali ed internazionali, sono sempre vicini a chi ha bisogno. In questo caso il nostro sostegno è per la Ricerca Scientifica per combattere leucemie, linfomi e mieloma, e per le iniziative di aiuto ai pazienti e alle loro famiglie portate avanti da AIL Rimini. Buona Pasqua a tutti dal Lions Club Rimini Host!” sono le parole della Presidente, Alessia Valducci.