Auguri di Buona Pasqua e felice Pasquetta dalla redazione di Altarimini.it

Attualità

Rimini

| 07:09 - 04 Aprile 2021

Auguri.

Un'altra Pasqua con restrizioni. E' proprio la notizia che non avremmo voluto darvi. Se abbiamo comunque imparato qualcosa in questo ultimo anno è che, se il virus non si è fermato, neanche noi ci siamo arresi. Noi cittadini, noi lavoratori, noi in difficoltà, noi pazienti (con tanta o poca pazienza). Noi giornalisti che abbiamo cercato di darvi costantemente il polso della situazione.

L'augurio per questa Pasqua che vi facciamo è che riusciate a ricavare dei momenti di serenità e distrazione (nel rispetto delle regole). E la speranza che nell'uovo ci sia la sorpresa più bella: la fine di questa pandemia e una nuova ripresa per tutti. Auguri di cuore dalla redazione.