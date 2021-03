Coronavirus Rimini: 131 casi, nove decessi tra cui un 64enne

Attualità

Rimini

| 15:56 - 31 Marzo 2021

Il bollettino di mercoledì 31 marzo.



A Rimini per il secondo giorno contagi in calo (131), l'8,8% dei contagi regionali, con prevalenza degli asintomatici (73) sui sintomatici (58), in percentuale il 55,7% e il 44,3%. Cala a 28 (-4) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ma sono nove i decessi comunicati: i più giovani deceduti sono due uomini di 64 e 66 anni, gli altri sono un 79enne e altri tre uomini di età compresa tra 81 e 85, tre donne di 82, 86 e 90 anni. In provincia di Rimini i contagi settimanali sono stati finora 463, media di 154 contagi al giorno.



In Regione 1.490 nuovi casi con un tasso di positività del 4,7% (31.192 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 2064 in più, i decessi 58, mentre sul fronte ricoveri, continuano a calare nei reparti Covid (-59) e in terapia intensiva (-2). Percentualmente il 4,73% e lo 0,54% dei casi attivi, mentre il 94,73%, 68.618 persone, sono in isolamento domiciliare. Calano i casi attivi di 632 unità, ora sono 72.435.



CONTAGI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.783 a Piacenza (+43 rispetto a ieri, di cui 24 sintomatici), 23.171 a Parma (+125, di cui 50 sintomatici), 40.474 a Reggio Emilia (+137, di cui 92 sintomatici), 57.428 a Modena (+108, di cui 91 sintomatici), 72.521 a Bologna (+345, di cui 206 sintomatici), 11.579 casi a Imola (+25, di cui 15 sintomatici), 20.154 a Ferrara (+159, di cui 33 sintomatici), 26.278 a Ravenna (+201, di cui 163 sintomatici), 13.815 a Forlì (+142, di cui 109 sintomatici), 16.673 a Cesena (+74, di cui 64 sintomatici) e 31.944 a Rimini (+131, di cui 58 sintomatici).