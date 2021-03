Covid, aggiornamento settimanale Comune per Comune. Ecco i casi attivi nel riminese

Attualità

Rimini

| 15:57 - 31 Marzo 2021

Bollettino Comune per Comune Provincia di Rimini 22-28 marzo.



La settimana dal 22 al 28 marzo, in Provincia di Rimini, fa registrare un calo dei casi attivi, da 4876 a 3818 (-1058) e un calo dei nuovi contagi, da 1647 a 1221. Si conferma quindi per la seconda settimana un trend di calo, dovuto alle restrizioni della zona rossa. Deciso calo dei casi attivi anche nella città di Rimini, da 2220 a 1746 (-474), il 45,7% del totale dei casi attivi di tutta la Provincia.



RIMINI: 1746 casi attivi, 569 nuovi casi



CATTOLICA: 205 casi attivi, 70 nuovi casi.

MISANO ADRIATICO: 104 casi attivi, 34 nuovi casi.

RICCIONE: 288 casi attivi, 100 nuovi casi.



BELLARIA: 153 casi attivi, 57 nuovi casi



CORIANO: 123 casi attivi, 39 nuovi casi

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: 117 casi attivi, 29 nuovi casi.



Alta Valmarecchia

CASTELDELCI: 7 casi attivi, 1 nuovo caso.

MAIOLO: 14 casi attivi, 3 nuovi casi.

NOVAFELTRIA: 86 casi attivi, 18 nuovi casi.

PENNABILLI: 19 casi attivi, 4 nuovi casi.

SAN LEO: 33 casi attivi, 15 nuovi casi.

SANT'AGATA FELTRIA: 15 casi attivi, 2 nuovi casi.

TALAMELLO: 22 casi attivi, 11 nuovi casi.



Valmarecchia

POGGIO TORRIANA: 81 casi attivi, 23 nuovi casi.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA: 276 casi attivi, 74 nuovi casi.

VERUCCHIO: 132 casi attivi, 44 nuovi casi.



Valconca

GEMMANO: 4 casi attivi, 2 nuovi casi

MONDAINO: 20 casi attivi, 11 nuovi casi.

MONTEFIORE CONCA: 30 casi attivi, 6 nuovi casi.

MONTEGRIDOLFO: 19 casi attivi, 14 nuovi casi.

MONTESCUDO MONTE COLOMBO 167 casi attivi, 53 nuovi casi.

MORCIANO DI ROMAGNA: 81 casi attivi, 12 nuovi casi.

SAN CLEMENTE: 55 casi attivi, 21 nuovi casi.

SALUDECIO: 21 casi attivi, 9 nuovi casi