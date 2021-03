Rallycross, Paolo Diana all’esordio nel Campionato Italiano

Sport

VillaVerucchio

| 15:32 - 31 Marzo 2021

E' iniziato il countdown per la prima gara stagionale di Paolo Diana. Domenica 4 aprile e lunedì 5, il portacolori della Squadra Corse Angelo Caffi, parteciperà al primo round del Campionato Italiano Rallycross a Maggiora (NO). Paolo Diana sarà al volante dell’Alfa Romeo Mito della Tedak Racing.

Nei giorni scorsi ha partecipato ad una sessione di test con riscontri decisamente positivi. La Mito è un’auto estremamente performante, molto potente e bilanciata.

“Non vedo l’ora di affrontare questa avventura – afferma Paolo Diana - Per me è un’esperienza totalmente nuova. Sono curioso di cimentarmi in questa specialità e provare le emozioni di una gara dal format totalmente diverso rispetto ai rally, con altri grandi piloti al mio fianco, in battaglia assieme a me. Spero di non sfigurare al cospetto dei protagonisti della serie tricolore. Ringrazio fin da ora Tedak Racing per questa opportunità ed il mio team che mi supporta anche in questa nuova avventura”.

Purtroppo la gara di Maggiora sarà a porte chiuse. Le qualifiche e le finali saranno trasmesse in diretta Facebook, sulla pagina dell’ RX Italia. Si potrà seguire l’evento anche attraverso le pagine social di Paolo Diana con foto, video e notizie in tempo reale.