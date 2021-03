Basket C Silver, Coppa del Centenario: Titans in campo l'1 maggio con Recanati

Sport

Repubblica San Marino

| 14:14 - 31 Marzo 2021

C’è il calendario, c’è la data. Per cosa? Per l’inizio della Coppa del Centenario alla quale parteciperanno i Titans. La competizione, organizzata dal Comitato Marche-Umbria, prevede la partecipazione di 10 squadre divise in 2 gironi. Al termine della regular season, che terminerà nel weekend del 20 giugno, via alla finale tra le vincitrici dei due raggruppamenti, con sfida andata-ritorno domenica 27 giugno e domenica 4 luglio. Esordio, dunque, il primo maggio. Avversario? Recanati.

GIRONE A

Pall. Titano

Pall. Urbania

UPR Montemarciano

Pall. Acqualagna

Pall. Recanati

GIRONE B

Porto S. Elpidio Basket

Bk Club Fratta

Basket Gualdo

Perugia Basket

Basket Tolentino

IL CALENDARIO PROVVISORIO DEL GIRONE A (tutte le partite interne al Multieventi)

ANDATA

1ª Giornata

Pall. Titano – Recanati, sab. 1/5 ore 18

Urbania – Acqualagna, dom. 2/5 ore 18

2ª Giornata

Acqualagna – Pall. Titano, sab 8/5 ore 18

Recanati – Montemarciano, dom. 9/5 ore 18

3ª Giornata

Pall. Titano – Urbania, mer. 12/5 ore 21

Montemarciano – Acqualagna, mer. 12/5 ore 21.15

4ª Giornata

Acqualagna – Recanati, sab. 15/5 ore 18

Urbania – Montemarciano, dom. 16/5 ore 18

5ª Giornata

Recanati – Urbania, dom. 23/5 ore 18

Montemarciano – Pall. Titano, sab. 22/5 ore 21.15

RITORNO

1ª Giornata

Recanati – Pall. Titano, dom. 30/5 ore 18

Acqualagna – Urbania, sab. 29/5 ore 18

2ª Giornata

Pall. Titano – Acqualagna, sab. 5/6 ore 18

Montemarciano – Recanati, sab. 5/6 ore 21.15

3ª Giornata

Urbania – Pall. Titano, mer. 9/6 ore 21

Acqualagna – Montemarciano, mer. 9/6 ore 21

4ª Giornata

Recanati – Acqualagna, dom. 13/6 ore 18

Montemarciano – Urbania, sab. 12/6 ore 21.15

5ª Giornata

Pall. Titano – Montemarciano, sab. 19/6 ore 18

Urbania – Recanati, dom. 20/6 ore 18