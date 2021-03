Ristorante Quartopiano, per Pasquetta la picnic box

Attualità

Rimini

| 13:02 - 31 Marzo 2021

Silver Succi.

Pubbliredazionale





Per le festività pasquali Quartopiano “A Casa Tua” raddoppia. Sono due le proposte elaborate dallo chef Silver Succi per celebrare al meglio la rinascita: un menù d’autore per la Pasqua, da gustare serenamente a casa, disponibile per il take away e l’impeccabile servizio delivery, e la “Picnic Box”, da poter ordinare nella sola giornata di Pasquetta.

Il menù per il pranzo e la cena di Pasqua, disponibile anche sabato sera, è una proposta che si ispira ai colori, i sapori e le forme tradizionali della Pasqua, ma con qualche rivisitazione sul tema. Immancabile l’uovo di cioccolato, per chiudere in dolcezza, insieme ad una piccola coccola, una mini-pastiera napoletana che vuole trasmettere tutta l’allegria della regione da cui proviene.

I piatti sono a temperatura controllata, per poter essere gustati nella versione originale seguendo poche semplici istruzioni.

La proposta per il Lunedì di Pasquetta è invece una box pensata per essere consumata all’aperto, sul terrazzo di casa o in giardino. Tutto ciò che vi si trova al suo interno, in pratici contenitori compostabili, non richiede ulteriori preparazioni ma è già pronto per essere gustato a temperatura ambiente, per un pranzo spensierato all’aria aperta.

Alla rinascita è ispirato anche la piccola sorpresa che, in collaborazione con Giardini D’Autore, è stata pensata per accompagnare le ordinazioni. Un piccolo omaggio che è anche un augurio per lo sbocciare di una nuova libertà, segnata dall’inizio della primavera.

Tutti i dettagli su prenotazioni, consegne, ritiro e pagamenti sono disponibili sul sito web www.quartopiannoristorante.com, nella sezione “A casa tua”.

Disponibile una selezione di vini a cura del sommelier Fabrizio Timpanaro.