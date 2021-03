Attualità

Montegridolfo

| 12:46 - 31 Marzo 2021

La salita al castello di Montegridolfo (foto Musmeci).

A Montegridolfo, per ragioni di salute, si è dimesso il vicesindaco e assessore Silvano Morotti. Lo comunica l'amministrazione comunale in una nota. Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Marco Musmeci, già assessore a cultura e turismo, mentre come assessore subentra il consigliere comunale Elia Uguccioni.