Residenze per anziani libere dall'incubo Covid, vicesindaco Rimini: "Vaccino unica arma"

Attualità

Rimini

| 12:34 - 31 Marzo 2021

Una delle ospiti di Oasi Serena si sottopone al vaccino.



Il vicesindaco di RImini Gloria Lisi, alla vigilia della seconda Pasqua vissuta nel pieno dell'emergenza Covid, con strutture sanitarie sotto pressione e restrizioni, evidenzia un motivo di ottimismo: l'azzeramento dei contagi nelle Rsa, grazie alla campagna di vaccinazione a tappeto. Lo scorso anno invece i focolai nei luoghi protetti per le persone più fragili e anziane hanno portato a numerosi ricoveri e decessi, anche nel territorio riminese: "Ricordo perfettamente l'angoscia di quei giorni, la decisione di creare una task force con l'Ausl per gestire la situazione con la definizione di un piano operativo efficace e tempestivo, la fatica degli operatori e l'ansia dei famigliari, alimentata anche dal clamore di casi come quelli del Pio Albergo Trivulzio di Milano", evidenzia il vicesindaco di Rimini.



Ora invece la situazione è tornata quasi alla normalità, compresi anche i nuovi ingressi, ripresi a inizio 2021 dopo un lungo stop forzato. La Lisi parla di "luce in fondo al tunnel" e di conferma che il vaccino sia l'unica arma efficace contro il nuovo coronavirus. Evidenzia infine quanto sia importante valorizzare il ruolo delle residenze per anziani, "centri di prima qualità a cui famigliari affidano i propri cari, consapevoli che la loro fiducia sarà ripagata con un servizio attento e sicuro".