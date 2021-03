Misano, partiti i lavori al ponte sul fiume Conca della SS 16

Attualità

Misano Adriatico

| 12:28 - 31 Marzo 2021

Lavori in corso a Misano al ponte del fiume Conca.

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Conca della Strada Statale 16 Adriatica, a cura di Anas.

La tipologia di interventi (demolizione dei parapetti, idropulizia delle pile ed altro) avranno una durata di circa sei mesi. La ditta appaltatrice ha momentaneamente chiuso fino a venerdì, per motivi di sicurezza, il percorso naturalistico del Conca nel tratto interessato dall'attraversamento della SS16.

Giovedì 1 sarà necessario chiudere al traffico anche via Ponte Conca, nel tratto compreso tra via Sant'Elia e via Adriatica.

Terminata questa prima fase il cantiere assumerà la sua composizione definitiva per i mesi di lavoro, così da non intralciare la fruibilità in sicurezza della stessa via Ponte Conca e del percorso naturalistico.