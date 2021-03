Rimini, la responsabilità sociale di Sgr in una Tesi di Laurea con lode Chiara Micucci ha scelto il bilancio di sostenibilità del gruppo Sgr per la sua Tesi di laurea magistrale in Traduzione Specializzata

Attualità Rimini | 11:39 - 31 Marzo 2021 La neo Dottoressa Chiara Micucci. Il bilancio di Sostenibilità del Gruppo SGR è stato scelto da Chiara Micucci per la sua tesi di laurea magistrale in traduzione specializzata, conseguita con lode all’Università di Bologna – Campus di Forlì. “Mi hanno colpito la quantità e la qualità delle iniziative messe in campo dal Gruppo SGR nella sua attività di Corporate Social Responsibility – dice Chiara Micucci – che esprimono una forte attenzione al territorio e ai propri collaboratori. Per prepararmi ho studiato altre esperienze, poi ho scelto quella che ritenevo più significativa”. Il Progetto Language Toolkit, cui la studentessa ha partecipato per la redazione della sua tesi, è un'iniziativa condotta dall’Università insieme alla Camera di commercio della Romagna per sostenere l’internazionalizzazione economica delle imprese del territorio.

“Oltre ad imparare molto sul lato linguistico del reporting di sostenibilità – conclude Chiara - è stata per me un'occasione unica per approfondire la questione della sostenibilità ambientale, economica e sociale dal punto di vista aziendale". Nel frattempo è in fase di approvazione il Bilancio di Sostenibilità 2020, che taglia il traguardo della decima edizione. Si tratta di uno strumento volontario che misura e condivide i risultati sull’impatto socio-ambientale prodotto dal Gruppo SGR e della sua capacità di creare valore. Il bilancio 2019 certificò la distribuzione di un valore aggiunto di oltre 55 milioni di euro agli stakeholder e sui territori serviti una ricchezza totale che superava i 141 milioni di euro.

< Articolo precedente Articolo successivo >