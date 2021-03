Sport

Cattolica

| 21:08 - 30 Marzo 2021

Renato Di Martino (foto Marignanese Cattolica).



La Marignanese Cattolica comunica che in data odierna ha perfezionato il tesseramento del calciatore Francesco Renato Di Martino, classe 2002, proveniente dal Gravina Calcio in cui in questa stagione ha collezionato due presenze. Si tratta di un esterno in passato nelle selezioni giovanili di Triestina e Benevento passato in estate al Gravina dal Picerno. Giovedì la squadra giallorossa sarà di scena nella delicata trasferta contro il Ghivizzano. Ancora in forte dubbio l'attaccante Merlonghi.