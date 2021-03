Pennabilli: incidente nel bosco, si ferisce mentre taglia la legna. Trasportato in elicottero

Attualità

Pennabilli

| 18:33 - 30 Marzo 2021

I soccorsi all'uomo ferito.



Era impegnato a tagliare della legna, per uso domestico, quando è rimasto ferito, travolto da un grosso ramo durante le operazioni. Momenti di concitazione questo pomeriggio (martedì 30 marzo), intorno alle 17.20, quando sono scattate le operazioni di soccorso nei confronti di un 70enne residente a Scavolino. L'uomo si trovava sulla strada che collega San Lorenzo di Pennabilli a Scavolino, in una zona impervia, verso il passo del Trabocchetto, sotto il monte Carpegna. La macchina dei soccorsi si è attivata prontamente: sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, la Croce Verde di Novafeltria e i Carabinieri. La prima diagnosi per il ferito è quella di un trauma al rachide cervicale. Il 70enne è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza.