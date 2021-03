Il bilancio al centro dell'incontro tra il sindaco di Coriano e i sindacati

Attualità

Coriano

| 18:18 - 30 Marzo 2021

L'incontro.



Il bilancio di previsione è stato oggetto dell'incontro tra il sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini, la responsabile dell'area finanziaria Elena Masini, il vicesegretario Carla Franchini e le organizzazioni sindacali. "L'impianto conferma le scelte precedentemente fatte, non vi sono stati scostamenti significativi, quindi particolare attenzione è stata posta sul piano degli investimenti di oltre 1,5 milioni di euro che sono stati illustrati secondo quanto previsto dal documento unico di programmazione approvato da poco in Consiglio Comunale", spiega l'amministrazione comunale.



Tra i temi dibattuti quello delle destinazioni dei fondi Covid (circa € 370.000) e di altri fondi (€400.000) derivanti dal risparmio dei mutui MEF e dal recupero evasione. Sotto quest'ultimo aspetto si è stabilito di costruire il Tavolo di Proposte di Concertazione, fissato per il 19 aprile così da definire insieme l'utilizzo delle risorse ponendo attenzione a tutte le fasce di cittadini.



Soddisfatto il sindaco Domenico Spinelli, che parla di un incontro in piena trasparenza, "che ha permesso alle parti di esprimere al meglio le tematiche e di sviluppare e programmare il lavoro futuro". Il sindaco ringrazia tutti i rappresentanti dell organizzazioni sindacali per aver accolto l'invito al confronto: "Stiamo lavorando in situazione di emergenza ma siamo fiduciosi visto il clima costruttivo e la voglia di tornare alla normalità".