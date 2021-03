Coronavirus: a Rimini 118 casi, lieve calo ricoveri terapia intensiva e 5 decessi

Attualità

| 16:33 - 30 Marzo 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 30 marzo 2021.



A Rimini contagi molto sotta quota 200 (118), il 9,9% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (76) sugli asintomatici (42), in percentuale il 64,4% e il 35,6%. Cala a 32 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, cinque i decessi comunicati: la più giovane deceduta è una 77enne, gli altri sono una donna di 94 anni e tre uomini di età compresa tra 82 e 84 anni. In provincia di Rimini i contagi nelle ultime 48 ore sono stati 332, media di 166 contagi al giorno.



In Regione 1.187 nuovi casi con un tasso di positività del 3,6% (33.338 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 805 in più, i decessi 67, mentre sul fronte ricoveri, segnali incoraggianti: diminuiscono nei reparti Covid (-54) e in terapia intensiva (-6). Percentualmente il 4,8% e lo 0,5% dei casi attivi, mentre il 94,7%, 69.202 persone, sono in isolamento domiciliare. Calano i casi attivi di 797 unità, ora sono 73.080.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.740 a Piacenza (+54 rispetto a ieri, di cui 31 sintomatici), 23.046 a Parma (+149, di cui 114 sintomatici), 40.337 a Reggio Emilia (+98, di cui 49 sintomatici), 57.320 a Modena (+249, di cui 158 sintomatici), 72.189 a Bologna (+234, di cui 172 sintomatici), 11.554 casi a Imola (+17, di cui 7 sintomatici), 19.995 a Ferrara (+50, di cui 22 sintomatici), 26.077 a Ravenna (+58, di cui 13 sintomatici), 13.673 a Forlì (+94, di cui 71 sintomatici), 16.599 a Cesena (+66, di cui 59 sintomatici) e 31.813 a Rimini (+118, di cui 76 sintomatici).