Basket B, Tigers Cesena: il pivot Leonardo Marini si accasa a Montegranaro (girone C)

| 15:49 - 30 Marzo 2021

Il pivot Leonardo Marini classe 1995, 205 centimetri di altezza, lascia i Tigers Cesena e approda alla Sutor Montegranaro, nel girone C della serie B (terzultimo posto con 10 punti). Nella stagione attuale ha tenuto il 38% da tre punti, il 52% da due e il 71% ai tiri liberi. Nel 2019/20 era i Lions Bisceglie sempre in serie B, 23 presenze e 252 punti con una media di 11 punti a gara. In precedenza anche il play guardia Borsato era sarto ceduto al Vigevano.

Il nuovo pivot esordirà nella Sutor Montegranaro sabato 03/04/2021 in occasione della gara interna contro la Goldengas Senigallia e indosserà la canotta numero 6.

“La scelta di venire a Montegranaro – ha detto Leonardo Marini – è arrivata perché sono stato cercato e voluto fortemente da coach Marco Ciarpella. Ho subito capito che la società riponeva molta fiducia nei miei confronti, conoscendo l’ambiente e la tifoseria molto calda non ho esitato. Voglio dare una mano alla squadra a raggiungere l’obiettivo prefissato e questa con la Sutor è anche una sfida personale perché volevo rimettermi in gioco. La situazione attuale di classifica non è facile, cercheremo fino in fondo di fare il meglio possibile pensando partita per partita. A livello personale posso dare a questa squadra centimetri e fisicità per diventare un punto di riferimento nell’area pitturata visto che sotto canestro nelle ultime prestazioni la Sutor ha subito parecchio il gioco degli avversari".