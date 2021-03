Santarcangelo, Fiori (Lega): "Mettere in sicurezza la strada di gronda in zona ex cartiera"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:10 - 30 Marzo 2021

Con un' interrogazione che presenterà oggi (martedì 30 marzo) in Consiglio Comunale, Marco Fiori capogruppo Lega del Comune di Santarcangelo di Romagna, vuole rendersi portavoce "delle preoccupazioni e lamentele dei cittadini riguardo la messa in sicurezza di tutti quei tratti di strada che non consentono una sufficiente visibilità e che rischiano di essere un vero e proprio pericolo per chi li percorre". Dopo essersi occupato con una mozione dell'attraversamento pedoanle sulla via Emilia in zona Bornaccino e dopo aver presentato un'interrogazione su via Cupa, il consigliere chiederà in particolare la messa in sicurezza della strada di gronda in zona ex cartiera, "utilizzata da molti pedoni e ciclisti per raggiungere il fiume Marecchia, un tratto di strada sempre molto trafficato e pericoloso a causa della scarsa visibilità causata dalla alta vegetazione dei terreni confinanti”.