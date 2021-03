Bellaria Igea Marina: il sindaco 'svela' online la nuova piazza Don Minzoni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:56 - 30 Marzo 2021

Piazza Don Minzoni di Bellaria Igea Marina (rendering).



Si è svolto ieri (lunedì 29 marzo) l’incontro pubblico online organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con Anthea S.r.l.: una diretta Facebook di circa un’ora andata in onda sulla pagina ufficiale del Comune, incentrata sulle opere pubbliche a partire dalla rigenerazione di piazza Don Minzoni avviata in questi giorni. Dalla serata di ieri alla mattinata di oggi (martedì 30 marzo), già oltre 1.300 le visualizzazioni, con un numero di interazioni che supera quota 650.



Sulla piazza, il Sindaco Filippo Giorgetti è tornato in primis su alcuni già evidenziati. Su tutti, l’idea di “agorà”, ossia consegnare a Bellaria Igea Marina “una piazza con i crismi che contraddistinguono il centro storico classico delle città europee e mediterranee. La sintesi tra la urbs, la città delle strutture e delle infrastrutture, e la polis, la città delle relazioni e della comunità.” Con l’obiettivo, non di meno, “di riconsegnare alla chiesa presente nell’area il ruolo che le appartiene, di quinta scenica nobile e riferimento per chi passeggia lungo l’Isola dei Platani.”



Sindaco che ha anche avuto modo di evidenziare nuovi aspetti legati alla progettualità della piazza. Su tutti, il tema del verde, “che al pari degli aspetti cromatici nella nuova concezione si fa elemento strategico e architettonico. E’ stato condotto uno studio approfondito anzitutto sulla vegetazione presente - parte della quale in condizioni di salute purtroppo precarie - grazie al quale è sarà possibile ricollocare presso alcune rotonde cittadine le palme prima presenti nell’area. Le nuove aiuole sono state concepite per coniugare l’aspetto estetico, mirando a un giardino fiorito tutto l’anno nel rispetto della sostenibilità, a basso impatto ambientale, di grande pregio botanico e studiato per liberare la vista verso il centro piazza. E poi l’illuminazione, gli arredi e le panchine, per le quali una grande azienda italiana che esporta in tutto il mondo ha ideato forme e linee ad hoc. Infine, quella che abbiamo chiamato scenografia urbana, grazie a un cantiere che si fa quinta scenica in se’ con le suggestioni della piazza che verrà.”



Una riflessione condivisa da Andrea Succi, Amministratore Unico di Anthea, società che nel concreto sta eseguendo i lavori di concerto con gli uffici tecnici comunali. Collegato live, ha spiegato come “l’intervento in piazza Don Minzoni sia cresciuto progettualmente, partendo da una semplice idea di restyling per giungere a quella che abbiamo chiamato rigenerazione, un’esperienza pilota che intende unire la ‘città fisica’ a quella ‘mentale’ e dello stare insieme. Il tutto sotteso a un approccio tecnico rigoroso e approfondito, che permetterà ai frequentatori della piazza di guadagnare ben due terzi di superficie fruibile rispetto al passato.”



Occasione, quella di ieri, per stilare il punto anche su altri cantieri aperti a Bellaria Igea Marina e opere pubbliche, strategiche e coordinate, in via di definizione. Con un’importante premessa. “Sette o otto interventi in essere distribuiti in città, a cui si aggiungono opere ordinarie, manutenzioni, asfaltature e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade, riteniamo traducano un impegno notevole in questo momento, anche guardando alle realtà limitrofe: frutto anche del tanto lavoro prodotto da uffici e tecnici comunali, che ringraziamo. Opere condotte secondo le linee guida che diano sostenibilità presente e futura a Bellaria Igea Marina: sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Con la consapevolezza che sia questa la strada giusta anche in ottica turistica”, la riflessione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Mauri.



Promuovere l’accessibilità a Bellaria Igea Marina e una mobilità dolce per chi si trovi al suo interno: sullo sfondo, il tema forte rappresentato da un nuovo rapporto tra città e mare. Ecco allora che “diventano un unicum il nuovo waterfront della zona Nord, i cui lavori viaggiano spediti, il rifacimento di tutto il fondo sul lungomare Colombo, la progettualità che vede coinvolto il porto canale, il progetto urbano coordinato per il futuro di viale Pinzon, il tratto sperimentale in zona colonie fino alla nuova strada di gronda per chi raggiunge Bellaria Igea Marina da Sud.”



Senza dimenticare “quella città dei servizi che passa anzitutto dall’edilizia scolastica, con interventi che interessano praticamente gli impianti di tutti i plessi cittadini, le opere di cablaggio delle reti dati, fino all’intervento straordinario da 2.5 milioni di euro alla primaria Ferrari – comunque subordinato all’ottenimento di contributo statale - , dove è previsto anche un adeguamento sismico e alla progettazione che presto entrerà nel vivo e che riguarda la realizzazione di una nuova scuola dove sorgeva il Centro Tennis di Bellaria.”



L’Assessore ha poi richiamato l’ampia opera di efficientamento che interessa l’illuminazione pubblica su tutto il territorio, oltre a nuovi interventi all’ex Fornace volti a promuovere l’accessibilità al parco della stessa. Annunciate infine alcune iniziative significative sul fronte dei servizi: “l’ampliamento del cimitero di Bordonchio, con annessa realizzazione di un nuovo ascensore, la progettazione del nuovo plesso scolastico che sorgerà nell’area ex Centro Tennis Bellaria, la riqualificazione, energetica e non solo, dello Stadio Nanni, nonché un nuovo playground al Parco del Gelso analogo a quello realizzato e apprezzato presso il parco del Comune.”