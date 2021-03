Rimini: Prefetto avvisa i ristoratori disobbedienti, 'Vigileremo su iniziative di dissenso'

Attualità

Rimini

| 14:47 - 30 Marzo 2021

Non solo più controlli e monitoraggio dei luoghi delle città in cui è più facile che si verifichino assembramenti, ma anche interventi verso i ristoratori che decideranno di riaprire in violazione delle norme. Dalla Prefettura di Rimini arriva un avviso ai ristoratori pronti a violare le regole delle zona rossa, dal 6 aprile, come annunciato ieri (lunedì 29 marzo) da Lucio Paesani presidente regionale del Mio, l'associazione Movimento Imprese Ospitalità. In una nota del Prefetto, si legge che le forze dell'ordine provvederanno alla "vigilanza su eventuali iniziative di dissenso allo scopo di ricondurle, possibilmente, in un contesto di rispetto dell’attuale quadro di regolamentazione". Già nelle ultime settimane sono state diverse le attività sanzionate, tra bar e ristoranti: 400 euro al titolare e chiusura per cinque giorni (con l'impossibilità quindi di fare asporto o consegna a domicilio). Ma Paesani aveva rassicurato i ristoratori "disobbedienti": "Come Mio abbiamo un pool di avvocati per assistere gli imprenditori nei ricorsi", ha detto.