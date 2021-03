Villa Verucchio, nella zona artigianale aperta la seconda area sgambamento cani

Attualità

VillaVerucchio

| 14:26 - 30 Marzo 2021

Una delle aree verdi.



Dopo quella al Parco Marecchia assegnata all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, il Comune di Verucchio ha aperto una seconda Area di sgambamento cani. Un secondo spazio per i quattrozampe che ha trovato casa nell’area verde della zona artigianale, con doppio accesso da via Togliatti e da via dell’Artigianato attraverso appositi cancelli pedonali a due ante. “Si tratta di un’area recintata di circa mille metri quadrati in uno spazio dotato di panchine per i proprietari dei cani che sarà sempre aperto e fruibile in autogestione: le norme di comportamento sono indicate nella cartellonistica ad hoc", spiegano il sindaco Stefania Sabba e l'assessore Andrea Cardinali. "Tutto parte dal Piano Parchi con tanto di mappatura delle varie necessità (documento divenuto la base del progetto #quellocheserve che ha ottenuto un contributo regionale di 15.000 euro nel 2018) in cui si sono individuate le due aree sgambamento anche attraverso un piano di zonizzazione acustica. Da sabato scorso sono entrambe a disposizione dei cittadini”, chiosano il sindaco e l'assessore.