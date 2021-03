Coronavirus San Marino: aumentano i ricoveri, stabili le terapie intensive

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:45 - 30 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 30 marzo 2021 - Foto Simone Fiorani.

A San Marino aumentano i ricoveri in ospedale nel pieno della terza ondata pandemica: rimangono 11 quelli in terapia intensiva (1 posto alla saturazione del reparto) e sono 35 i pazienti del reparto Covid (+3). Il 9,1% dei casi attivi è ricoverato in ospedale; il 90,9%, 459 persone, è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore si sono 48 nuovi casi (su 355 tamponi) e 51 guarigioni; i casi attivi sono 505.



VACCINAZIONI Il totale delle delle vaccinazioni somministrate è di 11.269 di cui 8.646 persone vaccinate con la prima dose e 2.623 con anche la seconda dose. Il 29 marzo sono stati somministrati 595 vaccini, 5 prime dosi e 590 richiami.