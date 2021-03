Liquami in via Firenze, la replica di Hera: "Nessuna fogna a cielo aperto"

Attualità

| 13:37 - 30 Marzo 2021

Pecci in via Firenze.



Nessuna "fogna a cielo aperto": Hera replica al consigliere comunale leghista Marzio Pecci, secondo cui a Bellariva, all'altezza del sottopasso di Via Firenze a Rimini, ci sarebbe una fuoriuscita di liquami fognari. "In questo periodo dell'anno, i livelli della falda acquifera sono alti e possono verificarsi fenomeni di affioramento superficiale nei punti bassi, come accade appunto in prossimità del sottopasso di Via Firenze", spiega la nota di Hera.



I tecnici di Hera avevano già programmato in settimana, e in accordo con il Comune di Rimini, un intervento di drenaggio di queste acque nella rete di raccolta delle acque meteoriche per evitare fuoriuscite di acqua sul piano stradale lato monte-mare del sottopasso, intervento che si concluderà entro la settimana.



Per quanto riguarda invece gli scarichi a mare, Hera comunica che i lavori del Piano della Salvaguardia della Balneazione stanno procedendo e sono attualmente in corso i lavori per il risanamento dello scarico Roncasso a Miramare, Brancona e Viserbella nella zona nord, nonché i lavori sulle condotte e impianti di sollevamento verso il depuratore di Santa Giustina.



Hera precisa infine che tutti i punti di scarico a mare sono autorizzati secondo le norme di legge vigenti.