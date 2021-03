Basket B, mercoledì RivieraBanca a Imola per il recupero

Sport

Rimini

| 12:52 - 30 Marzo 2021

Il coach Massimo Bernardi (Foto Nicola De Luigi).

Mercoledì sera a Imola recueoro di Andrea Cosat-RivieraBanca. Coach Massimo Bernardi, dopo il rinvio della partita contro Chiusi avete avuto più possibilità di allenarvi. Come sta la squadra? Che notizie ci sono dagli infortunati?

"Ci siamo allenati con ottima intensità, abbiamo fatto dei bei allenamenti ed era quello che ci voleva, abbiamo lavorato bene. Bedetti è sempre fuori fino a dopo Pasqua e fa lavoro differenziato, Fumagalli ancora non s'è allenato ed è in forte dubbio per mercoledì: sicuramente sarà difficile vederlo. Simoncelli ha recuperato e s'è allenato con la squadra."

Imola ha sofferto dopo il ritorno dalle positività al Covid, che partita ti aspetti? Cosa dovrà fare RivieraBanca per portare a casa la vittoria?

"Ho visto la partita di domenica di Imola, ha perso ma a 3' dalla fine era sopra di 2 punti. Ha degli ottimi giocatori e lo sappiamo bene tutti, troveremo una squadra molto assetata di punti, noi siamo più assetati di loro: vogliamo cominciare a muovere la classifica".

Questa settimana vedrà i biancorossi molto impegnati, come sarà gestita la squadra in questa situazione difficile?

"Noi non pensiamo ad affrontare due partite, la nostra vita arriva veramente fino a mercoledì. Dobbiamo dare il 150%, siamo in una situazione d'emergenza e per sopperire a questo dobbiamo dare di più. Ci serviva allenarci perchè con due settimane di stop dagli allenamenti e tre dalle partite avevamo perso ritmo, sono molto fiducioso che lo riprenderemo da mercoledì sera."