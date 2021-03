Un nuovo programma di RaiDue racconterà le leggende della Valmarecchia

Attualità

San Leo

| 10:54 - 30 Marzo 2021

Rocca di San Leo.

Sono terminati da qualche giorno i sopralluoghi da parte di una troupe Rai in Valmarecchia. Una delle puntate di una nuova produzione di Rai Due, di prossima trasmissione, sarà ambientata nella nostra zona e verrà dedicata alle leggende del territorio. La puntata, interamente girata in Valmarecchia, toccherà svariate località tra cui Pennabilli, Casteldelci, Maioletto, Torriana, San Leo e Santarcangelo. Non è ancora stato ufficializzato il suo titolo ma si sa che sarà condotto da Davide Van De Sfross, noto cantautore e cantastorie. Uno degli autori del programma è Roberto Vecchi, autore, regista e giornalista che risiede sul nostro territorio e che si sta già occupando con altre iniziative della promozione della Valmarecchia.