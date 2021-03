Spacca la porta del supermercato di notte per entrare a mangiare

Cronaca

Morciano di Romagna

| 10:20 - 30 Marzo 2021

Supermercato.

Spacca la porta d’ingresso del supermercato nottetempo per mangiare biscotti, arrestato dai Carabinieri. Protagonista della vicenda, accaduta a Morciano, è un 27enne campano, pregiudicato, senza fissa dimora. L’allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì: a chiamare i Carabinieri una cittadina di Morciano che aveva notato un uomo con il volto coperto, vestito di scuro, che stava armeggiando con un martelletto all’ingresso dell’Eurospin. I militari, accorsi sul posto, hanno subito notato l’effrazione della porta e la vetrata danneggiata. All’interno dei locali hanno beccato il 27enne nascosto tra le corsie a mangiare biscotti. Le immagini di videosorvegilanza hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’uomo. Appena scattato l’allarme il 27enne era scappato a bordo di un’auto rubata poco prima a Riccione, schiantandosi nelle vicinanze, contro il muretto di un’autofficina. Era allora tornato all’Eurospin per arraffare quanto più poteva, senza riuscire a completare lo spuntino notturno, visto il sopraggiungere dei Carabinieri. La nottata rocambolesca è finita in manette. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e verrà processato per direttissima come disposto dal Sost. Procuratore Davide Ercolani.