Calcio D, il Seravezza conferma mister Walter Vangioni fino al termine della stagione

Il tecnico del Seravezza Walter Vangioni (Foto Palla al Centro).

Contrariamente all'Aglianese, che ha cambiato la guida tecnica, il Seravezza in serata ha annunciato la riconferma di mister Walter Vangioni fino al termine della stagione, indipendentemente dai risultati. "Dopo ore di riflessioni e confronti crediamo che Vangioni sia l'allenatore adatto per poter portare la squadra alla salvezza in questo difficile campionato - recita un comunicato del club - Nei suoi confronti non sono mai mancate stima professionale e personale, da parte del presidente Lorenzo Vannucci in primis e di tutta la società e dirigenza, che riunitasi quest'oggi pomeriggio ha deciso di continuare e rafforzare il sodalizio, così come già detto in precedenza dal presidente Vannucci, dando seguito alle parole spese. Siamo fermamente convinti che mister Vangioni sia la persona giusta per raggiungere l'obiettivo data la sua capacità dimostrata in questi anni; tutto l'ambiente è unito e compatto come sempre".