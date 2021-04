Raccolgono rifiuti mentre si allenano, due ragazzi ripuliscono la ciclabile a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:37 - 05 Aprile 2021

Hanno deciso di abbinare l'allenamento alla raccolta dei rifiuti abbandonati nel percorso ciclopedonale che costeggia il fiume Marecchia. Da due mesi due ragazzi di Novafeltria, Daniele Mobiglia e Fabio Grandi, conosciuti da tutti come "Mobo" e "Sodo", titolari di due storiche attività della città, "La pizzeria del corso" e "Calzolaio da Manu e Fabio", ogni mercoledì si dedicano alla loro passeggiata ecologica. Un appuntamento fisso, dopo essersi accorti dei troppi rifiuti lasciati nell'area immersa nella natura e molto frequentata da ciclisti e podisti amatoriali, ma anche da cittadini che portano a spasso il proprio cane o che si dedicano a una passeggiata. Muniti di guanti, bastoni, scope e sacchetti della spazzatura, Daniele e Fabio raddoppiano lo sforzo, tenendosi in forma e allo stesso tempo contribuiscono a rendere più pulito l'ambiente. La situazione certo non è affatto rosea. "Ci sono dei punti del percorso in cui la situazione è particolarmente critica", racconta Daniele. Qualche settimana fa i due amici, percorrendo 9 km da Novafeltria fino alla località Ca' del Vento, hanno riempito sei sacchetti della spazzatura con mozziconi di sigarette, carte di caramelle, vetro e tantissima plastica. Ma anche le mascherine utilizzate in questo momento di emergenza, per limitare i contagi da Sars-CoV-2: "Un mercoledì ne abbiamo raccolte 13, in undici km (Novafeltria-Secchiano e ritorno). Siamo dispiaciuti nel vedere mascherine buttate ovunque". I due amici, che gestiscono due attività commerciali a Novafeltria, si augurano che anche altre persone possano seguire il loro esempio. "Abbiamo già visto qualcuno fare come noi", racconta Daniele. Già in passato altri concittadini si sono distinti per l'attività di pulizia volontaria, a dimostrazione di una accresciuta coscienza ambientale, ma purtroppo sono invece ancora tanti quelli che per noncuranza o inciviltà abbandonano rifiuti, deturpando il paesaggio.