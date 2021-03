Cronaca

Rimini

| 18:32 - 29 Marzo 2021

Intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, per un incendio in zona anagrafe. A prendere fuoco un garage in piazzale Caduti di Cefalonia. Al momento le cause del rogo non sono note. Una colonna di fumo si è sprigionata dal luogo in fiamme, tanto da essere visibile in lontananza. I danni sono da quantificare.

Ph Credit Davide Ghinelli