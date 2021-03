Calcio D, giovedì Rimini-Mezzolara e mercoledì 7 il recupero al Neri con la Sammaurese

Sport

Rimini

| 17:02 - 29 Marzo 2021

Daniele Ferri (foto Mezzolara Calcio).

Giovedì 1 aprile è campionato in serie D. Il Rimini ospita il Mezzolara che nel frattempo ha tesserato l'attaccante Daniele Ferri classe 1992. Ferri la scorsa stagione era nel Lentigione (16 partite 4 gol), ha giocato negli ultimi anni in Serie D con Axys Zola, Forlì, Pianese e Romagna Centro (28 presenze e 8 gol). Un rinforzo per sostituire Gustavo Ferretti che si è infortunato alla spalla nel match di Forlì di qualche giornata fa.

Non si giocano Real Forte Querceta-Bagnolese e Correggese - Forlì per casi di positività al virus nelle formazioni toscana e reggiana.

Mercoledì 7 aprile si giocano due recuperi nel girone D: Rimini-Sammaurese e Corticella-Mezzolara. Tutti i match alle ore 15.