Istituito il premio ‘San Martino d'Oro città di Riccione’ conferito a cittadini meritevoli

29 Marzo 2021

Verrà consegnato il giorno di San Martino.

E' in arrivo il premio "San Martino d'Oro Città di Riccione", un conferimento che, a partire da quest'anno, sarà assegnato nell’ambito di una cerimonia pubblica in occasione della festa di San Martino che cade il giorno 11 novembre, a cittadini meritevoli e che si siano distinti in vari ambiti e attività. L'istituzione del Premio San Martino d'Oro della Città di Riccione, sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale nell'ambito delle iniziative per i cento anni della nascita del Comune di Riccione.



"Un'opportunità unica e straordinaria per celebrare questa significativa ricorrenza storica, culturale e istituzionale e per valorizzare l’identità della città e delle sue istituzioni come volano di un nuovo sviluppo - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi, Biblioteca e Museo del Territorio, Alessandra Battarra responsabile per il Centenario -. Abbiamo voluto intitolare tale benemerenza al Santo Patrono della città, la cui effigie di “guerriero armato all’antica sul cavallo bianco al naturale” è riportata sullo stemma civico, introducendo questa nuova tradizione della nostra comunità proprio durante le celebrazioni per il centenario dell’autonomia".





Secondo il regolamento del Premio il riconoscimento potrà essere assegnato a coloro che in qualsiasi modo contribuiscano o abbiano contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della comunità e ad elevare il prestigio della città. Possono essere premiati persone, enti, associazioni e organismi che si siano particolarmente distinti in campo culturale, scientifico, industriale, lavorativo, sportivo, filantropico o che si sono distinti per atti di coraggio in nome dei valori della solidarietà umana. Il premio può essere conferito anche alla memoria. Il premio sarà consegnato dal sindaco in occasione della festa di San Martino nell’ambito di una solenne cerimonia ufficiale alla presenza delle massime autorità civili e religiose e sarà aperta a tutta la cittadinanza.