Vela, lo Yacht club Rimini accede alle selezioni nazionali per la classe Optimist

| 15:36 - 29 Marzo 2021

Yacht Club rimini.

Si è conclusa domenica 28 marzo, a Eraclea (VE), la tre giorni di selezioni interregionali per la classe optimist (la classe delle imbarcazioni monotipo) per l'accesso alle selezioni nazionali che si disputeranno dal 21 al 25 aprile a Scarlino, valevoli per la composizione della rappresentativa nazionale ai campionati europei e mondiali 2021.

Ottimi risultati per lo Yacht Club Rimini che ha visto, il passaggio alla fase successiva di due suoi atleti Gabriele Bernardi classe 2009, e Tommaso Ditano, classe 2010, timonieri dello YCRN che accedono alla seconda fase. Erano oltre duecento gli iscritti, provenienti da Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche e tra i quarantasei selezionati per la fase nazionale anche Yacht Club Rimini. "E' un ottimo risultato soprattutto considerando la recentissima costituzione della squadra agonistica del nostro Club e lascia ben sperare per il proseguo della stagione agonistica 2021". Ha commentato Francesco Zimelli, responsabile eventi dello Yacht Club Rimini.

"Bene il resto della squadra, allenata Fabrizio Marzocchi, che ha dimostrato di saper stare sul campo di regata confrontandosi alla pari con il resto della flotta. – ha spiegato Luca d'Apote, direttore sportivo delle derive per lo YCR – E' mancata un po' di esperienza alle regate con molti partecipanti e qualche esitazione di troppo sulle partenze, ma per quanto riguarda manovre, conduzione e messa a punto delle barche è stato un ottimo test per tutti e dieci i nostri atleti confermando di essere allineati agli equipaggi più veloci e più esperti".

Gli allenamenti proseguiranno quindi secondo la programmazione di inizio stagione con prossimo obiettivo le selezioni nazionali in Toscana a fine aprile.