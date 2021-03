Il Ristorante il Ritrovo a Rivabella dona 100 pranzi o cene a 100 operatori sanitari

Attualità

| 15:26 - 29 Marzo 2021

Christian Paglierani.

Christian Paglierani, 32 enne, di Rimini, titolare assieme alla moglie Stefania del Ristorante Ritrovo cibo e passioni di Rivabella ha ideato una singolare e ammirevole iniziativa per premiare tutti gli operatori sanitari che da oltre un anno sono in prima linea per salvare le persone contagiate dal covid, mettendo a rischio la propria salute.

Appena lo Stato o la Regione Emilia Romagna daranno il consenso di poter riaprire, gli operatori sanitari interessati potranno andare sulla pagina Facebook del ristorante e scaricare un coupon per poter consumare gratuitamente un pranzo o una cena.



L’iniziativa è rivolta a medici, infermiere, oss e personale del Pronto Soccorso di Rimini. Inoltre a tutti quelli che usufruiranno del bonus verrà consegnata una targa di ringraziamento con inciso il proprio nome. Il Menù è completo e si può scegliere fra pesce, carne o pizza.

Christian e Stefania hanno trasferito il Ritrovo Cibo e Passione a Rivabella a gennaio 2021, nei mesi precedenti gestivano il ristorante all’interno del circolo tennis di Viserba.