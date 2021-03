Coronavirus: a Rimini contagi sopra quota 200, un decesso

Attualità

Rimini

| 15:50 - 29 Marzo 2021

Il bollettino di lunedì 29 marzo.



A Rimini contagi di nuovo sopra quota 200 (214), il 10,6% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (136) sugli asintomatici (78), in percentuale il 63,6% e il 36,4%. Rimangono 33 le persone ricoverate in terapia intensiva ed è stato comunicato il decesso di un 86enne.



In Regione 2011 nuovi casi con un tasso di positività dell'16,8% (11.964 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 805 in più, i decessi 55, mentre sul fronte ricoveri, crescono quelli dei reparti Covid (+100), lieve diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-3). Percentualmente il 4,8% e lo 0,5% dei casi attivi, mentre il 94,7%, 69.952 persone, sono in isolamento domiciliare.