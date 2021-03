Lockdown e effetto Brexit: male l’export romagnolo nel 2020

Attualità

Rimini

| 14:59 - 29 Marzo 2021

Dati export 2020.

Le conseguenze della pandemia, con il lockdown delle imprese, e l'effetto Brexit, hanno inciso negativamente sulle esportazioni dei nostri territori nel corso del 2020. In calo il valore esportato dei principali prodotti: dai prodotti della meccanica a quelli in metallo, dall'abbigliamento alle calzature. In diminuzione, inoltre, le esportazioni verso tutti i principali Paesi.

Dopo la presentazione del Rapporto sull'economia 2020 e scenari, prosegue la diffusione di analisi e valutazioni che affrontano i temi e i fenomeni più significativi per la governance dei nostri territori.

"Il 2020, anno purtroppo straordinario per le gravi problematiche determinate dalla pandemia, si è chiuso, come previsto, con un calo delle esportazioni in tutti i livelli territoriali (provinciale, regionale e nazionale). Nonostante tutto, l'export si conferma, in particolare per le imprese di medie e piccole dimensioni con forti specializzazioni verticali, un'opportunità strategica per generare nuove fonti di reddito e per accrescere il valore del loro business. – commenta Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna – Il 2021 si prospetta come un anno di transizione verso la ripresa, legata anche al successo del piano vaccinale, come dimostrano i dati che arrivano dai Paesi in cui la copertura vaccinale ha consentito la riapertura delle attività e ha fatto ripartire i consumi (come Usa e Oriente). Tutto ciò, fa sperare anche in un effetto traino per il nostro export. La Camera di Commercio della Romagna supporta le imprese ad approcciare i mercati esteri in modo competitivo, con azioni mirate che consentano di sfruttare al meglio le tecnologie digitali, fondamentali in questo anno di crisi. La Camera, ha adottato nel proprio piano strategico linee per la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione e del commercio con l'estero e fornisce servizi informativi, formazione, risorse e semplificazione attraverso la digitalizzazione per supportare le imprese, in particolare quelle più piccole, in questo processo cruciale".



FOCUS PROVINCIALE RIMINI



Nell'anno 2020 le esportazioni in provincia di Rimini ammontano a 2,2 miliardi di euro, con un calo del 14,6% rispetto al 2019, ben superiore sia alla variazione negativa regionale (-8,2%) sia a quella nazionale (-9,7%). Le diminuzioni hanno caratterizzato tre trimestri dell'anno (il primo, il secondo e il terzo), con il decremento peggiore fatto segnare nel trimestre aprile-giugno (-40,3% sugli stessi tre mesi del 2019); in aumento, invece, le esportazioni nel periodo ottobre-dicembre 2020 (+1,7%).

In diminuzione il valore esportato dei principali prodotti: -7,2% i macchinari e gli apparecchi meccanici (29,0% del totale), -26,4% i prodotti dell'abbigliamento (17,0%), -28,9% i mezzi di trasporto (9,3%), di cui -29,6% le navi e imbarcazioni (8,9%), -5,5% i prodotti alimentari e le bevande (8,9%), -21,8% i metalli e i prodotti in metallo (7,7%) e -0,5% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,1%).

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni sono, nell'ordine, gli Stati Uniti (12,0% del totale), la Francia (9,0%), la Germania (8,7%), il Regno Unito (6,8%), la Russia (4,2%), la Polonia (4,1%), la Spagna (4,0%) e i Paesi Bassi (2,5%); solo verso la Germania si registrano incrementi (+2,8%) mentre variazioni negative caratterizzano tutti gli altri, partendo da quelle dei primi due Paesi export, ovvero Stati Uniti (-8,7%) e Francia (-5,3%), e arrivando a quelle maggiori di Regno Unito (-21,9%), Spagna (-18,6%), Polonia (-18,5%) e Russia (-16,7%).